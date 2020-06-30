Мавр душит Дездемону, а налоги душат «Мавра»

В Хакасии Следственный отдел Абакана возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «АПК «МАВР» в связи с сокрытием налогов в особо крупном размере.

Исходя из собранной доказательной базы, директор «Мавра» в период с марта по декабрь 2019 года, зная о том, что на расчетные счета наложен арест, реализовал схему вывода денежных средств мимо кассы, спасая прибыль от принудительного взыскания.

Путем заключения трехсторонних соглашений между ООО «АПК «МАВР», ООО «Абаканский мясокомбинат» и ООО «Черногорский Агропромышленный комплекс» он произвел расчеты с контрагентами через счета указанных обществ, где также являлся директором и опустошил госбюджет на сумму около 60 миллионов рублей.

В данный момент по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, имущество «Мавра» арестовано, а подозреваемый взят под домашний арест. Ему грозит до 7 лет лишения свободы согласно ч.2 ст. 199.2 УК РФ.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».