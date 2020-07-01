Бывшего главбуха «Седьмой студии» признали виновной. Но сидеть ей не придется

Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам и трем месяцам колонии бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нину Масляеву, признанную причастной к мошенничеству на 129 млн руб.

Она освобождена от наказания, поскольку фактически уже отбыла этот срок под стражей и домашним арестом.

Суд удовлетворил иск Минкультуры о компенсации 128,9 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Эту сумму она должна выплатить вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, продюсером Алексеем Малобродским и экс-директором «Седьмой студии» Юрием Итиным.

Нина Масляева единственная из обвиняемых по делу «Седьмой студии» дала признательные показания и ее дело выделили в отдельное производство.

Всем остальным фигурантам дела «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы вынес приговор 26 июня.