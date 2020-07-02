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При определении резидентства в целях НДФЛ критерий «центр жизненных интересов» не применяется

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

183 дня исчисляются путем суммирования всех календарных дней, в которые физическое лицо находилось в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев.

Окончательный налоговый статус налогоплательщика, определяющий налогообложение его доходов, полученных за налоговый период (календарный год), определяется по его итогам.

Иных критериев в целях признания физлица налоговым резидентом РФ Налоговым кодексом не установлено.

Критерий «центр жизненных интересов» используется исключительно для целей применения соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения в случаях, когда исходя из национального законодательства договаривающихся государств физлицо будет признаваться налоговым резидентом в обоих государствах.

Такие разъяснения дает ФНС в письме от 25.06.2020 № БС-3-11/4763@.

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