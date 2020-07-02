Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков

Как считать отпускные после нерабочих дней? Этот вопрос задала Роструду главбух бюджетного учреждения.

Часть сотрудников организации в эти объявленные Президентом нерабочие дни действительно не работали, а часть сотрудников — работали дистанционно. В табеле все это промаркировано соответствующими кодами.

Отвечая на этот вопрос, Роструд ссылается на мнение Минтруда, выраженное в письме от 18.05.2020 № 14-1/В-585.

При исчислении среднего заработка период, когда работник освобождался от работы и суммы, фактически начисленные за этот период не учитываются.

Данная норма применяется в отношении работников, которые были освобождены от работы в соответствии с Указами Президента.

Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.

Работники, осуществляющие удаленный режим работы, не освобождались от работы, зарплата им начислялась в соответствии с трудовым договором, а значит и дни, и суммы учитываются при исчислении среднего заработка.