Налоговики приостановили смену адреса. Что делать?

При регистрационных действиях в ЕГРЮЛ налоговики могут не отказать в регистрации сразу, а приостановить её, чтобы выяснить, не вносят ли в ЕГРЮЛ недостоверные сведения.

Таким случаем поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«При регистрации смены юр.адреса ООО из налоговой получили такой ответ:

Я правильно понимаю, что допущена ошибка в адресе в форме Р14001 и нужно подать повторное заявление?».

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Как видим, об отказе в тексте ответа речи нет. Это — приостановка регистрации на основании абз. 2 п. 4.4 статьи 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП», а также Приказа ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@.

Территориальная налоговая приходит на адрес и проверяет, действительно ли компания там находится. Видимо, возникли у них какие-то сомнения. Хотя топикстартер пишет, что адрес реальный, в БЦ.

А вот что пишут в комментариях:

«У нас такое было, наш гена съездил в налоговую, в которую переходили, показал, что он реальный, что фирма реальная, показал доки, договор аренды на новый юр.адрес, после этого все прошло».

Собственно, так обычно и делают. А иногда еще до подачи документов идут в территориальную ИФНС, которая данный адрес обслуживает, и показывают, что компания реальная, не фиктивная.

«Это не отказ а приостановление, будут проверять находитесь ли вы фактически по новому адресу».

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Собственно, так оно и есть.

Кто-то на эмоциях:

«46-я никогда ничего конкретно не указывает в решении... Подайте жалобу в УФНС по гю Москве пусть их там встряхнут!».

Кстати, 46-я как раз подробно все пишет. Да и жалоба тут не поможет.

Проще самим сходить в «территорию», и понять, чего они хотят. Скорее всего, это такое «приглашение».