Суд отказался включать в обвинение ущерб в биткоинах

Районный суд Санкт-Петербурга отказался включать в обвинение ущерб свыше 55 млн рублей в криптовалюте из-за того, что она никак не регулируется в стране. В 2018 г. предпринимателя под угрозой пыток заставили перечислить 5 млн рублей, 99,7035 BTC и более мелкие суммы в монетах DigiByte и BitShares, пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Под видом сотрудников ФСБ преступники угрожали предпринимателю, деятельность которого связана с криптовалютами. Суд признал, что потерпевший перевел активы под воздействием угроз, но отказался включить их в материальную базу обвинения. Суд сослался на информацию Банка России, согласно которой по виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты.

«Данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из категорий, не является признанным средством платежа на территории РФ, законодателем отнесена к суррогатам денежных средств», — говорится в заявлении.

Нападавшие были приговорены к 8 и 10 годам лишения свободы соответственно, за потерпевшим был признан ущерб в 5 млн рублей.