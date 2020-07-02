Крупный бизнес не очень стремится удержаться в «системообразующем перечне». Толку от него мало

Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, потеряли к этому интерес.

Бизнес сетует на необходимость готовить еженедельно и чаще массу отчетов для властей всех уровней, притом что большинство участников списка поддержки не получали, а некоторые и не планируют.

Так, все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. В случае отказа рассмотрение заявок о предоставлении мер поддержки в отношении этих организаций будет приостановлено.

Между тем пока на 1 335 предприятий списка выдано только 139 льготных кредитов на 130 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Компании избегают обращаться за помощью, даже если она нужна, так как не понимают, что потом за эту поддержку потребуют.

Одна из форм поддержки системных компаний — рассрочка по налогам и дополнительные субсидии. Однако эта мера толком не работает, утверждает один из источников «Ъ»: «Подавали заявки около 15 компаний из разных отраслей, нужно было пройти три этапа согласования — профильное министерство, межведомственная комиссия в Минэкономики и штаб в правительстве. До штаба дошел только государственный Аэрофлот».

По словам собеседника «Ъ», чиновники признают, что инструмент работает только для тех, кому дадут индивидуальные поручения или встанет реальная угроза банкротства.