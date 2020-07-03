Обновят правила выплаты пособия по уходу за ребенком

Во 2 квартале 2019 г. заблокировали ЭЦП во время отчетного периода. Поехала в ИФНС. В отделе каме...
Читаю и фигею.. Одни гордятся, что не платят налоги, другие клянут, что платят денег мало, треть...
> около 500 рублейКогда его прописывали, доллар был 20 р.
Полностью поддерживаю.Ибо очень и очень скоро состоится отъезд из "территории 78%" последних легк...
Пока масочные заводики не отобьются, конечно, будем носить....
От уплаты фиксированных взносов ИП никто не освобождал. Тем, у кого основной ОКВЭД относится к по...
Я бы уточнила, что в статье идет речь о выплате зарплаты иностранным работникам - ВАЛЮТНЫМ нерез...
Тоже получили такое письмо. С трудом дозвонилась В ПФР. Сказали, что, если есть протокол, можно н...
и пособие зря вы недооцениваете. Было то до этого около 500 рублей - на две пачки памперсов - даж...
анекдот времен начала коронавирусной эпопеи:На всякий случай выкинули всё китайское. Стоим в пуст...
Да, про мат.капитал - шестой плюс.
Мы тоже игнорировали на эти письма, т.к. есть положительный протокол сдачи отчетности. А сегодня ...
"И взносы"! Про налоги - понятно. Даже в ЛК пострадавших ИП уведомление, что вот конкретно Вы осв...
Ошибка: 29,4 (среднемесячное число календарных дней)Среднемесячное число календарных дней для рас...
Ага, правильно! Вы участвовали в чем? В каком-то "голосовании", а политики теперь называют это по...
В свое время пришла на собеседование в одну организацию (давно было), зп серая, типа 20 тыс офици...
воот, если нас ругает США, значит все правильно сделали
а завтра еще и ее голосом скажут, что ЗА.вот ссылочка на Форбс, ну очень занимательная https://ww...
А вот и реакция Сената США подоспела:https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-senate-ssha-zayavili-...
В нашей организации работали по дополнительному коду ОКВЭД, а основной при смене кодов не поменял...
как достали меня все эти громкие заявления и определения .... Обоснуйте свои термины, пожалуйста,...
Это говорила я, да.А, что их нет у меня и почему то это сквозит из всех щелей, придумали Вы....
Вы неправильно понимаете. А без аргументов Вас вообще понять невозможно....
Девчонки, у меня уже попкорн кончился.....Идите, вон злых работодателей попинайте, в соседней ста...
А всё просто. Например лично моя семья имеет то, что имеет не благодаря политике, проводимой Пути...
Мы статью читали.... мы с нашим опытом можем побольше автора статьи написать..... будет абсолютно...
вы эти ответы читали? а я их пишу... ... там описаться еще хуже, чем в вакансии, потому что 99,9...
материнский капитал и увеличение пособия на детей до 1,5 лет, что дало два реальных всплеска рож...
Все бюджетники, вся армия, все менты, все организации, типа РЖД, в приказном порядке под давление...
"А теперь вишенка на торте...." Сами то поняли что в последнем абзаце написали? Что "м...
Я не люблю демагогию. Демагогию и придирки к словам здесь ваша прерогатива.Вы не указали ни на ка...
Так есть же обязанность работодателя письменно отвечать работнику почему он не принят на работу (...
Тююю,всего-то,а че не 500 тыс!? Задолбали!
Мда... щас вообще везде ставки на депозиты катастрофически упали((Даже от инфляции теперь свои де...
А Ленин-2 сказал, что в сентябре-октябре.