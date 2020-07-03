Обновят правила выплаты пособия по уходу за ребенком

ж) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

В новом порядке, в частности, оговаривается, какие документы (сведения) организации, назначающие пособия, запрашивают у государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций.

Например, при назначении индивидуальному предпринимателю пособия по уходу за ребенком в органах соцзащиты должны быть запрошены сведения из ФСС о том не получает ли данная бизнес-леди пособие за счет ФСС как добровольное зарегистрированное лицо.

Добавим, что в новый порядок перекочевала фраза из старого порядка о том, что при определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.

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Между тем с 1 июня 2020 года в связи с поправками в Федеральный закон №81-ФЗ минимальный размер пособия больше не зависит от того, какой по счету ребенок - первый или последующий.