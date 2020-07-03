Клерк.Ру

Обновят правила выплаты пособия по уходу за ребенком

Применяемый ныне приказ МЗСР от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» будет признан утратившим силу.

Вместо него Минтруд разработал новые правила выплаты пособий. Проект опубликован на федеральном портале.

Речь идет о следующих пособиях:

а) пособие по беременности и родам;

б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

в) единовременное пособие при рождении ребенка;

г) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

д) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

е) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

Такском
📌 Реклама
Мероприятие
Всероссийский деловой онлайн-конгресс
"Квартальная, полугодовая отчётность 2020: разъяснения ФНС и экспертов».
08 Июль 2020
Узнать больше

ж) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

В новом порядке, в частности, оговаривается, какие документы (сведения) организации, назначающие пособия, запрашивают у государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций.

Например, при назначении индивидуальному предпринимателю пособия по уходу за ребенком в органах соцзащиты должны быть запрошены сведения из ФСС о том не получает ли данная бизнес-леди пособие за счет ФСС как добровольное зарегистрированное лицо.

Добавим, что в новый порядок перекочевала фраза из старого порядка о том, что при определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.

📌 Реклама
Отключить

Между тем с 1 июня 2020 года в связи с поправками в Федеральный закон №81-ФЗ минимальный размер пособия больше не зависит от того, какой по счету ребенок - первый или последующий.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить