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Получить электронную подпись для ИП и коммерческих компаний с 1 января можно будет в ФНС

С 1 июля вступают в силу поправки, внесенные Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ. Конкретно с этой даты все остается по-прежнему, но с 1 января изменений будет много.

С 1 января 2022 года меняется порядок получения электронной подписи. Руководители кредитных организаций смогут сделать это только в Центральном банке Российской Федерации, руководители органов государственной власти — в Федеральном Казначействе, руководители коммерческих предприятий и индивидуальные предприниматели — в Федеральной налоговой службе.

Последняя категория также сможет идентифицировать личные данные и получать ЭП удаленно, в том числе по действующему сертификату ЭП.

Сотрудники юридического лица или индивидуального предпринимателя вправе получать ЭП в коммерческих удостоверяющих центрах. Для подтверждения полномочий будут прикладываться машиночитаемые доверенности.

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"Квартальная, полугодовая отчётность 2020: разъяснения ФНС и экспертов».
08 Июль 2020
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Сертификаты ключей ЭП на сотрудников для сдачи налоговой отчетности, полученные до 1 июля, действуют до конца 2021 года.

В частности, с 2021 года появится новый вид организаций: доверенная третья сторона. В их задачи будет входить проверка действительности ЭП, сертификатов и полномочий участников электронного взаимодействия. Планируется, что это обезопасит работу с электронной подписью и исключит мошенничества в этой сфере.

Также с 1 января 2021 года удостоверяющие центры получат право хранить и использовать по поручению клиента ключ электронной подписи (дистанционная электронная подпись). Таким образом, владельцы смогут подписывать электронные документы с любого электронного устройства без установки специальных программ.

Кроме того, дистанционное хранение ЭП упростит отслеживание подписанных документов, ведь в удостоверяющем центре будет сохраняться вся история их подписания.

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По материала с сайта ФНС.

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