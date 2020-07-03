Получить электронную подпись для ИП и коммерческих компаний с 1 января можно будет в ФНС

С 1 июля вступают в силу поправки, внесенные Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ. Конкретно с этой даты все остается по-прежнему, но с 1 января изменений будет много.

С 1 января 2022 года меняется порядок получения электронной подписи. Руководители кредитных организаций смогут сделать это только в Центральном банке Российской Федерации, руководители органов государственной власти — в Федеральном Казначействе, руководители коммерческих предприятий и индивидуальные предприниматели — в Федеральной налоговой службе.

Последняя категория также сможет идентифицировать личные данные и получать ЭП удаленно, в том числе по действующему сертификату ЭП.

Сотрудники юридического лица или индивидуального предпринимателяЭП в коммерческих удостоверяющих центрах. Для подтверждения полномочий будут прикладываться машиночитаемые доверенности.