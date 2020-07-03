Чиновников будут проверять на знание русского языка. Минтруд готовит проект закона

Минтруд разрабатывает проект закона, согласно которому чиновников будут проверять на знание русского языка.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ» готовится во исполнение поручений Путина, которые тот дал по результатам заседания Совета при Президенте РФ по русскому языку, который состоялся еще в ноябре 2019 года.

Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ.

Также в ведомстве отметили, что законопроект будет внесен в Госдуму России до 15 сентября 2020 года. Также отмечается, что в большинстве фракция Госдумы к новым требованиям отнеслись позитивно.

По материалам «Известий».