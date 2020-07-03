За время кризиса из-за пандемии в России уволен каждый пятый

В этом июне в трудовую инспекцию было подано почти вдвое больше жалоб, чем год назад, — 7000 против 3700.

По данным сервиса «онлайнинспекция.рф», более трети жалоб (32%) связано с увольнениями, пишут «Ведомости». Как поясняют в Роструде, речь идет о незаконных увольнениях, невыплатах расчета, невыдаче работодателем сотруднику трудовой книжки. На втором месте проблемы с зарплатами: на их задержку или неполные выплаты пожаловались 30% тех, кто обратился в трудовую инспекцию. Далее следуют споры по больничным листам, отпускам, изменениям условий труда и рабочего времени, временным отстранениям от работы, проблемам с регистрацией на бирже труда.

При этом, подчеркивает Роструд, в июне количество жалоб в трудовую инспекцию снизилось на треть по сравнению с маем. То есть ситуация постепенно нормализуется.

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Согласно данным Минтруда, который ссылается на информацию, представленную работодателями в Пенсионный фонд России, с 1 апреля по 20 июня в России уволено более 3,5 млн человек. Больше всего уволенных в Москве (585 800 человек), Санкт-Петербурге (256 300) и Московской области (186 400). В среднем под сокращение попало около 20% персонала в компаниях.

Зарплату чаще всего сокращали в небольших компаниях в Москве (29%), Петербурге, Северо-Западном федеральном округе (26%) и Приволжском федеральном округе (24%).

Некоторые эксперты считают, что в ближайшие месяцы ситуация с безработицей в некоторых секторах экономики может ухудшиться. По его оценкам, массовых увольнений стоит ожидать в небольших компаниях общепита и сферы услуг, которые не смогут удержаться на рынке.