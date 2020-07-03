В Госдуме готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными

В России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными, узнали «Известия».

Это произойдет, если Госдума примет законопроект с поправками к антиотмывочному закону, которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю. Ко второму чтению в документе появились изменения, которые по мнению экспертов, принципиально трансформировали его суть.

В первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) был принят еще в мае 2019 года. В конце июня 2020-го Совет Госдумы рекомендовал внести документ на рассмотрение во втором чтении 8 июля этого года с учетом дополнительных поправок.

📌 Реклама Отключить

Одно из самых существенных изменений касается контроля за операциями юридических лиц с наличными средствами. В текущей версии закона на банки возложена обязанность сообщать об операциях (снятии или зачислении на счет) с денежными средствами на сумму 600 тыс. рублей и более, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. В законопроекте упоминание «хозяйственной деятельности» исчезло. Таким образом под контроль попадают любые операции юридических лиц с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Казалось бы, это должно облегчить банкам жизнь. Им не нужно будет разбираться в деталях — достаточно просто отправлять сообщение обо всех операциях с наличностью на сумму 600 тыс. рублей и более. Но, по мнению экспертов, именно к хозяйственной деятельности относится большинство операций юрлиц с наличными — внесение на счет выручки, снятие средств на зарплату, оплату командировок и т.п. И обо всем этом банки обязаны будут сообщать в Росфинмониторинг.

📌 Реклама Отключить

В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что регулятор поддерживает изменения, предложенные депутатами, поскольку для банков работа по 115-ФЗ упростится, а клиенты будут получать меньше отказов в проведении операций.

В частности, предполагается, что банки автоматизируют процесс выявления таких операций без привлечения клиентов для их выявления и подтверждения. Предполагается, что количество запросов информации со стороны кредитных организаций у своих клиентов снизится. Соответственно, снизится количество отказов, в том числе по причине непредставления документов.

Как пояснил «Известиям» статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, обязательный контроль не значит, что операция является подозрительной.

«Эта информация используется для макроанализа и мониторинга, — сказал он. — Клиентам переживать особо не стоит. Для них ничего не поменяется по сравнению с текущей ситуацией. Они как работали с банками, так и будут работать. При этом кредитным организациям не надо будет тратить время на анализ каждой операции. Эту функцию мы берем на себя», — заявил Негляд.