Кабмин поддержал предложение о возмещении расходов на выплату зарплаты. Но предприятиям все равно ничего не дадут

На сайте Единой России появилась новость под броским заголовком «Правительство РФ поддержало предложение Единой России по частичному возмещению работодателям расходов на выплату зарплаты». Однако при прочтении её выясняется, что все не так красиво.

Правительство приняло решение о выделении Роструду 4,2 млрд руб. для поддержки занятости населения. Средства будут направлены в 79 регионов, где работодателям частично возместят расходы на оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения из-за экономических последствий пандемии, а также при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в службы занятости и безработных.

В общей сложности выделенные средства частично компенсируют выплату зарплаты почти 81 000 человек, посчитали в «Единой России».

Однако кому конкретно достанутся деньги, выделенные Роструду, и каков принцип их распределения, на сайте ЕР не указано.