Рекламную деятельность просят включить в пострадавшие отрасли

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой включить деятельность рекламных агентств в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.

«Прошу дать поручение рассмотреть возможность включения кодов ОКВЭД 73.11 „Деятельность рекламных агентств“ и ОКВЭД 74.40 „Рекламная деятельность“ в перечень пострадавших отраслей экономики для обеспечения возможности использования отраслевыми предприятиями действующий мер государственной поддержки», — цитирует документ ТАСС.

В адрес ТПП поступают многочисленные обращения от представителей агентств и организаций, осуществляющих рекламную деятельность, «в связи с критическим положением отрасли, которое сложилось в результате борьбы с распространением коронавирусной инфекции».

«Деятельность данных агентств, подразумевающая предоставление всех видов услуг в области рекламы, включая консультирование, творческое обслуживание, изготовление рекламных материалов и закупки, в том числе, подготовку и проведение рекламных компаний с размещением рекламы, проведением промо-акций и других стимулирующих мероприятий, оказалась в течение периода нерабочих дней не только просто невостребованной, но и практически невозможной. В результате многие предприятия оказались на грани банкротства и сейчас не имеют возможности для сохранения существующих рабочих мест», — добавил в письме Катырин.