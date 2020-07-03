Кипр предложил России внести изменения в новый вариант налогового соглашения

Власти Кипра предложили РФ внести ряд изменений в новый вариант договора об избежании двойного налогообложения.

В частности, требуется прописать ряд исключений и освободить от повышенного налогообложения государственные компании, те предприятия, ценные бумаги которых котируются на бирже, а также юридические лица, надзор за деятельностью которых ведут инвестиционные группы.

Однако российская сторона посчитала, что предложенный круг компаний слишком широк и пока не приняла эти поправки.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кипрском правительстве.

Следующий раунд переговоров Минфинов двух стран пройдет в начале следующей недели.

Напомним, 25 марта Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж, в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.

Реализацию этого поручения по налогообложению дивидендов российское правительство начало именно с Кипра. Наш кабмин направил властям островной республики письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.