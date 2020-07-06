Перерасчет налога на имущество ИП может быть сделан не более чем за 3 года

В соответствии с пунктом 21 статьи 52 НК перерасчет ранее исчисленного налога осуществляется не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом. Причем перерасчет может быть лишь в сторону уменьшения.

Согласно пункту 6 статьи 408 НК, в случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога перерасчет производится не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения, но не ранее даты возникновения у налогоплательщика права на налоговую льготу.

Об этом напоминает ФНС в письме № БС-4-21/10580@ от 30.06.2020.

В документе делается вывод, что при отсутствии установленных НК условий, ограничивающих период для перерасчета налога (когда перерасчет налога проводится не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом, или не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога), такой перерасчёт может проводиться при наличии оснований, относящихся к любому налоговому периоду.

Например, основанием для такого перерасчета налога может рассматриваться исключение по решению органа власти или суда объекта налогообложения из «кадастрового» перечня.