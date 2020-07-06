С 1 июля вернувшиеся из заграницы по-другому оформляют больничные листы на карантин

Если вы вернулись из-за границы, или проживаете совместно с тем, кто вернулся — вы можете оформить листок нетрудоспособности в связи с карантином.

Но имейте в виду — с 1 июля 2020 года утратили силу Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина, утвержденные постановлением Правительства от 18.03.2020 г № 294, в связи с окончанием срока их действия.

Это означает, что больничный оформить можно, но для этого необходимо удаленно связаться со своей поликлиникой и уведомить их о прибытии из-за границы. Лечебным учреждением будет оформлен электронный листок нетрудоспособности, пояснили в ФСС.