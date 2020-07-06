Нотариусы будут направлять в ФНС сведения о наследстве и дарении по новым формам

Обновились формы и форматы для представления сведений о выдаче свидетельств о праве на наследство и нотариальном удостоверении договоров дарения. Вступил в силу утверждающий их приказ ФНС от 13.02.2020 № ЕД-7-14/98@.

В новых формах расширен перечень передаваемых нотариусами в налоговые органы сведений. Теперь они позволяют представлять информацию о ценных бумагах и долях в уставных капиталах хозяйственных обществ, переданных в наследство или указанных в договоре дарения.

При представлении сведений об объекте недвижимого имущества, в том числе о земельном участке, который передается в наследство или указан в договоре дарения, нотариус, указывая кадастровый или условный номер объекта, может не заполнять адрес места его нахождения.

Также с помощью обновленных форм можно представлять сведения об иностранных организациях, являющихся наследниками или одаряемыми.

Прием сведений от нотариусов в обновленных форматах начнется с 20 июля 2020 года. До этой даты подавать указанные сведения можно в прежних форматах.