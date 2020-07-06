А вот бухгалтерский язык, он змеиный? Или все-таки птичий? Минутка юмора

Вчера в «Красном уголке бухгалтера» поделились забавной картинкой. Мы ни на что не намекаем, если что.

А вот что пишут в комментариях:

«Адинэсссс.... так оригинальней».

Или вот:

«НДСссссссс».

А еще вот:

«10 лет и ФГэС, ОБХЭС и трындессс».

Вот вам, разбавить немного понедельник, который «день тяжелый».