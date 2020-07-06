А вот бухгалтерский язык, он змеиный? Или все-таки птичий? Минутка юмора

Я никогда не поверю, что количество эмигрантов из средней азии перерастет в качество. Из ничего м...
можно вырастить Человека, который регулярно видит маму....сидящую на шее государства (или еще ког...
А вот тут есть ссылки на суды https://e.26-2.ru/816978
Для бухгалтеров нормальных (по мнению автора - нищебродов, владеющих ненужными знаниями), необход...
Да ничем не аукнется. Да и не пойдет никто проверять.
Это Ваше мнение, Вас большинство.
Представьте, что вы - бухгалтер. Что такого суперважного вы создадите своим усердным трудом? Тонн...
И это вторая причина, почему я против прямых выплат. Потому как я уверена, что люди должны зараба...
Я с Вами согласна. Если государство объявлено социальным, значит социальная сфера должна быть бес...
Хорошо. есть мама, которая живет сверхскромно. Малоимущая - на каждого члена семьи менее минимал...
У меня доход на члена семьи 12130, я малоимущая, у вас 12140, вы не малоимущая. Нужна вам бесплат...
и при этом является малоимущей?
Есть же люди, которые уезжают из Москвы, разводятся с олигархами, которые не рублями измеряют здо...
Да, это профессия финансист, никак не бухгалтер. В школе ещё, читая Драйзера, недопонимала всю бе...
Что значит "не все малообеспеченные семьи нуждаются в детском садике"? То есть денег на жизнь не ...
При чем здесь бухгалтерское мастерство?
Интересно то как! Почему такая прибыльная и "законная" площадка перестает вести деятельность. Хоч...
И эти люди говорят о коррупции во власти и т.д. Может быть, с себя начать ? ...
Простите не профессионала, а разве за пункты 4 и 5 не сажают?...
Автор прост и прямолинеен... По его мнению, главный бухгалтер - банальная алчная крыса.Автор, я п...
Скоро путем голосования банкиров будут впаривать кредиты(((...
Это не бухи, это аферисты в сфере финансов. А теперь этого буха из 4 пункта попросите вести учет ...
Так введите эту бесплатную инфраструктуру для всех детей. Почему только тем, у кого грубо 12130 н...
прогнозирую, что если так уж понадобится и приспичит, то сегодня Вы конечно не пустите - право им...
Подобный выбор может быть очевидным для тех, кто не слыхал о Законе перехода количественных измен...
Да, а мамочки постоянно уходящие на больничный, потому что дети болеют - это качество со всех сто...
Остается лишь дождаться подобных прецедентов и посмотреть, чем аукнется отказ пустить проверяющих...
Качество работы невозможно проконтролировать. Мамы имеют право предпочитать все, что считают нужн...
Помощь в виде бесплатной инфраструктуры - это правильно. Нечего деньги раздавать, они быстро конч...
да, и раздел 3 с дважды указанными месяцами и разными кодами на 12130 и сверх....
Некоторые мамы предпочитают сами воспитывать деток, при этом попадая в категорию малообеспеченных...
А работать не пробовали??? Как многодетная уже во второй раз (в нашем прекрасном городе дети стар...
А для тех кому "Ввели новый код тарифа («21») по тарифу 0 % для пострадавших МСП" будет...