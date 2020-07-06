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При посещении офиса удаленный бухгалтер должен получать суточные

Можно ли в одном трудовом договоре сочетать различные условия работы (и дистанционно, и в офисе), и как правильно оформить трудовые отношения с работниками, работающими по смешанному режиму работы?

Такой вопрос был задан Роструду.

В ведомстве пояснили, что дистанционной считается работа, которую сотрудник выполняет вне местонахождения работодателя. Офис работодателя не является для такого работника рабочим местом.

Наличие в договоре о дистанционной работе условия о чередовании дней дистанционной работы и работы в офисе означает, что трудовая функция выполняется, в том числе, в месте нахождения работодателя, что противоречит части 1 статьи 312.1 ТК.

Если работодатель привлекает сотрудника к выполнению трудовых функций вне места его постоянной работы, такая поездка признается командировкой, при которой работнику гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение связанных с командировкой расходов.

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Поэтому вызванному, при необходимости, в офис дистанционному работнику работодатель обязан возместить расходы, связанные с поездкой, и выплатить суточные.

В данном случае Роструд ссылается на свое письмо от 24.01.2020 № ПГ/37458-6-1.

Также поясняется, что нормами действующего законодательства не предусмотрено одновременное выполнение работы в офисе и дистанционно.

Напомним, в настоящее время в Думе находится законопроект, который меняет устаревшие нормы ТК о дистанционной работе. В частности, там пропишут комбинированную занятость, когда можно работать то дома, то в офисе.

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