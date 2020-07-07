Занятые на общественных работах безработные сохранят право на получение пособия

Безработные, которые будут заняты на общественные работах, продолжат получать положенные им пособия.
«Безработные граждане в период выполнения общественных работ продолжат получать пособие по безработице», — говорится в сообщении на сайте правительства. Такая норма предусмотрена постановлением кабмина, утвердившим правила распределения средств на создание временных рабочих мест.
Благодаря федеральной поддержке региональные власти смогут компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них общественных работ или временного трудоустройства на предприятии. Размер компенсации будет складываться из таких составляющих, как МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Выплаты рассчитаны на три месяца.
Помощь в том числе получат регионы, где есть предприятия и организации, которые перевели сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, приняли решение о сокращении персонала или вообще приостановили работу.
Ранее правительство утвердило финансирование в объеме 4 млрд рублей, что позволит трудоустроить более 80 тыс. человек.