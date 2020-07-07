Правительство отклонило проект о повышении суммы вклада, с которой будут взимать НДФЛ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, которым предлагается увеличить с 1 до 5 миллионов рублей сумму вкладов, с доходов которых будет взиматься налог, начиная с 2021 года, следует из проекта заключения комиссии.

Парламентарии предлагали внести изменения в закон, которым устанавливается взимание НДФЛ с доходов граждан по вкладам и облигациям. Налог в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 миллион рублей под ключевую ставку ЦБ РФ. Новый порядок заработает начиная с 2021 года. ЛДПР же предложила увеличить сумму вклада до 5 миллионов.

Правительство не поддержало законопроект, поскольку его принятие повлечет сокращение поступлений в бюджет.