Для банков утверждены новые формы сообщений об открытии и закрытии счетов

ФНС приказом от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@ утвердила формы сообщений, направляемых банками в налоговые органы в соответствии с требованиями Налогового кодекса.
Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, предпринимателя, физлица и другие документы. Такая информация предоставляется в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события, если не предусмотрено иных сроков (п. 1.1 ст. 86 Налогового кодекса).
Утверждены следующие новые формы:
- сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита);
- сообщение банка об изменении реквизитов счета (депозита);
- сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физлица, не являющегося предпринимателем;
- сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физлица, не являющегося предпринимателем;
- сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) организации или предпринимателю использовать корпоративные электронные средства платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств;
- сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП);
- сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) физлицу использовать персонифицированные электронные средство платежа (ЭСП ФЛ) для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права (прекращении права) физлицу в отношении которого в соответствии с российским законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств;
- сообщение банка об изменении реквизитов электронного средства платежа, используемого физическим лицом (ЭСП ФЛ);
- сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), электронных средств платежа (в том числе корпоративных) (КЭСП, ЭСП) в связи с реорганизацией банка.
Приказ вступит в силу по истечение шести месяцев со дня его официального опубликования.