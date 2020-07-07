Клерк.Ру

Песков не знаком с методологией опроса о доходах россиян. И с осторожностью отнесся к его результатам

Сегодня на «Клерке» писали об исследовании, согласно которому почти половина россиян живет на доход 15 тысяч рублей в месяц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в корректности этого опроса.

«Я бы осторожно ответил: мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний. Выборка далеко не самая большая. На основе такой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно», — сказал Песков журналистам.

После этого он добавил, что в Кремле не знакомы с этим исследованием.

По материалам «Интерфакс».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить