Песков не знаком с методологией опроса о доходах россиян. И с осторожностью отнесся к его результатам

Ой, я как-то даже переживать стала за эти 18 предприятий......
А если с учетом коэффициента получается размер дневного пособия меньше того, что прописан в ФЗ от...
Конечно,лично вы консультанты липовые мне не указ,а вот министр как раз указ. Что же вы не постав...
Да пофигу банкам эти 2ндфл - "как 2 байта переслать".Допишется несложная мелкая процедура к банко...
Лет 5 назад, возможно, это было актуально. Сейчас же любая относительно не маленькая компания про...
Сворованный функционал говорит что автор ничего сам не придумал. Украденное описание функционала ...
Плагиа́т — умышленно совершаемое лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми...
1С на этот раз просто молодцы. Отчеты все заполняются. Корректно или нет, не проверяла еще, но вп...
Так объем не такой, если сравнивать с манипуляциями с НДС. Сколько один человек может сделать пе...
Уже есть практика, когда сотрудники ИФНС в соцсетях выискивали кондитеров и маникюрш и их призыва...
Нда, это в каком году было? В нулевых многие деньги в мешках носили, тоже было время. Сейчас же- ...
а я так и не вернулась с удаленки в офис и уехала к морю на все лето работать и отдыхать заодно, ...
это точно, который месяц жду деньги от авиакомпании за отложенный полет по причине карантина... ...
Банкам будет "весело" на всех 2-НДФЛ подавать.
Я не поняла, что это означает.
Со всех, включая текущие. Посчитают общий доход, вычтут из него 1млн х ставку ЦБ, с разницы возьм...
14 !!!!! шрифт..... + полуторный/двойной межстрочный интервал....+ ...... леса в стране много еще...
Статья просто пирдухаНачиная с околошконочной лексики и кончая репликами автора в стиле "чоёпта?"...
Генератор случайных аргументов работает на полную мощность, но это пусть другие специалисты изуча...
На Черное море точно не поедем. Дело не только в высокой цене и низком уровне сервиса. В целом не...
Интересно, как ФНС будет считать? Банки постоянно меняют доходность по депозитам. Допустим, есть ...
Прошлый век! Поставьте на облако 1С и будет и сопровождение (обновление) и сохранение базы данных...
У вас потрясающие сравнения теплого с мягким. Даже оторопь берет от такой фантазии )) ...
Вопрос конечно интересный. Из серии: "Вам шашечки или ехать?" Вы хотите платить меньше налогов? В...
Потому что по закону - это предпринимательская деятельность. А самозанятые - нет. Вот и вся разни...
Что с ресторанами делать будем? Там еду готовят своими руками, по рецептам разных бабушек, из пок...
А, как мило Вы превратили уклонение от уплаты и мошенничеством с документами в недоплату. Прямо к...
Действительно. Бухгалтер в малом бизнесе кто угодно помимо бухгалтерии - и ОК и кладовщик и налог...
Ничего себе! Может, хотя бы на этот раз попаду в списки получателей! Код ОКВЭД по спорт. деятельн...
Торты от самозанятых ничем не отличаются от домашнего питания. Зачем это в теме про обналичку и н...
Ну если торты не отличаются от борща, то уж недоплата НДС и подавно ничем не отличается от перехо...
Вязальщица кофточек должна промаркировать кофточку. Что-то мне попадалось на эту тему в Честном з...
Ну мы же не обсуждаем домашнее питание, что явно видно из обсуждения. К чему подобные уточнения?...
У вас ветер дует потому что деревья качаются. При чем тут личности тех, кто принимает участие в с...
Кстати, раз теперь одежду стали маркировать - моему примеру вязальщице кофточек - тоже нельзя быт...
Делать можно, на продажу нельзя. Вы же готовите на своей кухне, почему нельзя торты, они ничем не...