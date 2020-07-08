В Правительстве предложили обсудить переходный налоговый режим для тех, кто теряет упрощенку

В Правительстве предлагают дополнительные меры поддержки предпринимателей, работающих на упрощенке.

Эти меры предложил обсудить премьер:

«Смягчим налоговые условия для тех, кто незначительно превысит лимиты по выручке или численности, для этого внесем изменения в законопроект, который уже прошел первое чтение в Государственной думе», — пояснил Мишустин.

По его словам, «сейчас предприниматель, чей доход вышел за пределы 150 млн рублей или численность персонала превысила 100 человек, вынужден переходить на общую систему налогообложения».

«Тем, кто еще не готов к таким изменениям, мы предложили воспользоваться переходным налоговым режимом, он допускает большее предельное значение выручки и количество персонала при незначительном увеличении налоговых ставок», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул: «Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа, то есть снова платить 6 или 15% в зависимости от объекта налогообложения».

По материалам «ТАСС».