Компания с уставным капиталом примерно в десять российских бюджетов. Или в 228 с половиной триллионов

Компания с уставным капиталом в миллион, или даже в сто миллионов рублей — явление достаточно обыденное. Алкогольная лицензия, или деятельность кредитной организации требует высокие уставные капиталы.

А вот когда-нибудь встречали вы компанию с уставным капиталом в несколько триллионов рублей? А вот в «Красном уголке бухгалтера» поделились таковой:

И перепостили описание от автора:

«Да что вы вообще знаете об олигархах! Вот он — золотой запас и Алмазный фонд России в одном флаконе. 228 триллионов уставного капитала — не шутка! Это примерно 11 годовых бюджетов РФ. А мы все не можем придумать, как налоги собрать да дороги в городе починить».

Если проверить по ИНН через сайт налоговой, действительно все так:

Интересно, он действительно оплачен?