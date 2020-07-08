Интересное мнение о хороших специалистах по продажам

Хороший специалист по продажам всегда на вес золота. Пока много продает и ничего не хочет за это. Ну, или хочет, но немного.

Пишет журналист и писатель Алексей Суконкин у себя на странице в Facebook:

«Продажник высочайшей квалификации, может продать что угодно и кому угодно, а это, согласимся, ныне очень редкое мастерство. Особенно в кризис. Всегда бывает так: человек приходит работать под ясные о понятные условия — планы, объёмы, премии. И обычно планы построены так, чтобы их нельзя было выполнить, чтобы не платить работнику положенную при их выполнении премию. Но человек выполняет 200 %. Премию платят. Один раз. И тут же ему утверждают „личный план“ — вот эти самые 200 %. Не выполнишь — премию не получишь».

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То, что план ставят по предыдущей выработке — действительно часто встречается.

«И так повышают «выработку» до того момента, пока у продажника не опускаются руки, пока он не посылает всех, и не увольняется с пониманием острой несправедливости, проявленной в отношении оценки его труда. Такой подход я видел у многих наших предпринимателей, которые таким образом на корню убивают «курицу, несущую золотые яйца».

Да, и потом находят другую подобную работу, где все начинается сначала.

«Однако, таких продажников на руках носить надо — они, так часто бывает, своей энергетикой, своим мастерством, тянут весь коллектив, все планы по продажам держатся исключительно на таких специалистах. Но нет. И в коллективах их не любят, считая выскочками, и руководители среднего звена видят в них личную угрозу, выдумывая различные препятствия, чтобы высшее руководство не дай бог обратило внимание на таких квалифицированных специалистов и не подняло продажника на руководящий уровень — туда, где окопались никчемные, в сравнении с ним, персонажи. Я думаю, все понимают о чём я. О бесконечной тяге посредственных личностей уничтожить тех, кто способен на большее, чем они».

Вообще, таких случаев масса не только среди специалистов по продажам. Никто не любит тех, кто лучше других. Лучше работает, лучше знает, просто живет лучше. Тем более, в трудовых коллективах лучших могут брать за эталон, и тянуть остальных к этому эталону. А такое приходится по душе далеко не всем.