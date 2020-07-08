Рассрочка долгов для пострадавших отраслей. Проект отправлен в СФ

На «Клерке» вчера писали про законопроект об рассрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами.

После принятия у предпринимателей и компаний, чья деятельность относится к пострадавшим отраслям, появится возможность получить рассрочку исполнения требований по исполнительным документам о взыскании задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору (займу) без обращения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ.

Для этого нужно будет соответствовать ряду требований:

Основной ОКВЭД относится к пострадавшей отрасли.

Сумма задолженности по исполнительным документам не более 15 млн руб.

Исполнительные документы должны быть предъявлены к исполнению не позднее 1 октября 2020 года.

Рассрочка будет давать однократно, на условиях поэтапного погашения задолженности в виде ежемесячных платежей в равных долях на срок рассрочки, включая месяц, начиная с которого она предоставляется.

При нарушении должником графика погашения задолженности, рассрочка подлежит отмене, после чего исполнительное производство осуществляется в общем порядке без учета требований.

Комментарий генерального директора ЮРКОЛЛЕГИИ — эксперта по взысканию долгов Елены Герасимовой:

«Данная мера о рассрочке представляется целесообразной, так как она позволит должникам погасить в рассрочку долги, которые они не имеют возможности погасить единовременно. Поскольку речь в законе идет о предоставлении рассрочки оплаты долгов по исполнительным документам, преимущественно это коснется старых долгов и долгов которые образовались в период пандемии. Фактически должникам предоставляется шанс погасить долги, которые могли быть и никогда не погашены без такой возможности. Поэтому надо понимать что данная мера направлена на защиту пострадавших должников, но также банков и государства, так как речь идет про налоговые долги и долги по кредитным договорам (займам).

У проекта закона есть и минусы: