Срок уплаты НДФЛ за 2019 год истекает 15 июля

Не позднее 15 июля 2020 года необходимо уплатить сумму налога на доходы физических лиц, самостоятельно исчисленную физическим лицом и отраженную в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Об этом напоминают налоговики Забайкальского края.

Сформировать платежный документ можно дистанционно с помощью электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Произвести оплату налога онлайн могут также пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

За неуплату налога в установленный законодательством срок за каждый день просрочки платежа в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса будет начисляться пеня в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования центрального банка РФ. Штрафов за несвоевременную уплату нет.

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Налоговики напоминают, что в соответствии с Постановлением Правительства от 02.04.2020 №409 срок представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 год для лиц, обязанных декларировать свои доходы, продлен до 30 июля 2020 года, при этом уплата должна быть произведена ранее.

В число налогоплательщиков, которые обязаны подать декларации по форме 3-НДФЛ и уплатить исчисленный налог, входят физические лица, получившие доход от сдачи в аренду имущества, от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, получившие доход в порядке дарения недвижимости и транспорта, в виде выигрышей в лотереи и другие.

Также отчитаться о своих доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Все категории налогоплательщиков, обязанных представить декларации 3-НДФЛ, перечислены в статье 228 НК РФ.