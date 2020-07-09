Предлагают запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах. Чтобы пассажиры не дебоширили

В Общественной палате выступили с предложением запретить алкоголь в вагонах-ресторанах поездов. Предложение поступило от руководителя проекта «Трезвая Россия» Хамзаева.

На данный момент алкоголь в поезде можно купить только в вагоне-ресторане крепостью не более 16,5%.

«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», — написано в тексте обращения.

При этом, как отметил Хамзаев, необходимо усилить контроль и за пассажирами, которые проносят и потребляют в поездах алкоголь, приобретённый заранее.

Правда, кто мешает во время остановки выйти на перрон и купить что-то в ларьке? Или запастись алкоголем заранее? Не обыскивать же каждого.

По материалам «RT».