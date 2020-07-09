Перечень ОКВЭД для отсрочки по уплате НДС расширять не будут. Это губительно для бюджета

Основания для предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате НДС имеют организации и ИП, ведущие деятельность в сферах, перечень которых предусмотрен приложением № 1 к Постановлению Правительства № 409 от 02.04.2020.

Поясним, речь идет об отсрочке, которая предоставляется не автоматически, а по заявлению и при определенных обстоятельствах (снижение доходов и т.д.).

В Минфин обратилась компания розничной торговли, реализующая детские товары, которая хотела бы попасть в этот список и получить отсрочку по НДС.

Однако Минфин такое предложение не поддержал

В письме от 26.06.2020 № 03-07-11/55240 сообщается, что в сегодняшней ситуации расходы на социальные обязательства государства возрастают, а также учитывая дефицит федерального бюджета в сложившихся обстоятельствах в 2020 году, расширение круга налогоплательщиков, которые могут претендовать на предоставление отсрочки (рассрочки) по НДС, может привести к существенным негативным последствиям для федерального бюджета.

В связи с этим предложение о предоставлении организации, осуществляющей деятельность в сфере розничной торговли детскими товарами, не поименованной в приложении № 1 к постановлению № 409, отсрочки по уплате НДС сроком на шесть месяцев не поддерживается.