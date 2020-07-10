Люди хотят знать, какую накрутку на цену товара делает розница

Некоторые розничные торговцы делают наценку на свои товары на 50, 100 и более процентов. Это никак не контролируется, сетует инициативный гражданин, разместивший на сайте РОИ свою петицию по решению вопроса огромных наценок.

Он предлагает принять федеральный закон, которым обязать всех продавцов указывать на ценники не только цену товара, но и его закупочную стоимость. Тогда каждый покупатель будет видеть, какую наценку сделал продавец.

«Недобросовестные торговцы, неоправданно завышающие уровень розничных цен в данных сетях, будут мониториться практически каждым конечным потребителем (розничным покупателем), а значит представителями всего нашего общества. В результате принятой инициативы и возможности широкого общественного контроля, завышение цен в сетях для конечного потребителя станет исключительным явлением», — уверен автор предложения.

Напомним, эта идея не нова. Ранее люди уже предлагали нечто подобное. Например, было предложение дополнить чек ККТ данными, из которых можно будет видеть, у кого продавец купил данный товар, по какой цене и сколько процентов накрутил сверху.