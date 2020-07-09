В управлении налоговиков по Ульяновской области прошли обыски

В Ульяновском управлении налоговой службы прошли обыски. Причем, при участии оперативников регионального УФСБ и СКР.
При этом, в пресс-службе налоговиков сказали, что об обысках они ничего не знают, а руководства на месте нет. Отказались комментировать ситуацию и в ФСБ и СКР.
По информации 73online.ru, следственные действия проводились в рамках дела о злоупотреблении полномочиями замруководителя областного УФНС Ириной Прудниковой.
А по другому мнению, действия проводились в рамках расследования деятельности ОПГ, занимающейся обналичиванием денег на территории Ульяновской области — ОПГ незаконно пустило в ход сумму более 2 миллиардов рублей.
В любом случае, просто так такая «тяжелая артиллерия» точно не применяется.