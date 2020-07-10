Могут ввести новую методику определения размера минимальной пенсии. Поменяют формулу ПМП

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП), который применяется для становления федеральной или региональной доплаты к пенсии (ФСД и РСД), предлагают считать по-другому.
Соответствующий законопроект № 986416-7 внесли в Госдуму депутаты Курской области.
По общему правилу при расчете величины прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год за основу берутся величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ за I и II кварталы текущего года, величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ за I и II кварталы текущего года, величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ на очередной финансовый год.
Поясним, формула расчета ПМП приведена в Постановлении Правительства № 975 от 30.07.2019. Вот она:
Анализ величины прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемый в субъектах РФ за последние 3 года, показал:
- в 12 субъектах ПМП не менялся с 2018 по 2020 год;
- в 16 субъектах ПМП не менялся с 2019 по 2020 год;
- в 12 субъектах — рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил менее 250 рублей.
Напомним, ранее мы приводили сравнительную таблицу величин ПМП во всех субъектах РФ за последние несколько лет. Из таблицы хорошо видно где и на сколько повышалась минималка для пенсионеров, а где она не повышалась вообще.В итоге неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия и ФСД, относятся к категории «бедного населения» без возможности, в силу объективных причин самостоятельно преодолеть порог бедности, говорится в пояснительной записке.
Минимальная пенсия в 2020 году: таблица с суммами по всем регионам
Кроме того, ежегодно величина ПМП на порядок ниже размера среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, используемого при определении уровня бедности населения.
Проектом предлагается определять величину ПМП для целей ФСД/РСД как среднегодовую величину прожиточного минимума на душу населения, сложившейся в субъекте РФ за предыдущий год.