Могут ввести новую методику определения размера минимальной пенсии. Поменяют формулу ПМП

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП), который применяется для становления федеральной или региональной доплаты к пенсии (ФСД и РСД), предлагают считать по-другому.

Соответствующий законопроект № 986416-7 внесли в Госдуму депутаты Курской области.

По общему правилу при расчете величины прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год за основу берутся величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ за I и II кварталы текущего года , величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ за I и II кварталы текущего года, величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ на очередной финансовый год.

Поясним, формула расчета ПМП приведена в Постановлении Правительства № 975 от 30.07.2019. Вот она:

📌 Реклама Отключить

Анализ величины прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемый в субъектах РФ за последние 3 года, показал:

в 12 субъектах ПМП не менялся с 2018 по 2020 год;

в 16 субъектах ПМП не менялся с 2019 по 2020 год;

в 12 субъектах — рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил менее 250 рублей.

Таким образом, в 47% субъектов РФ у неработающих граждан, получающих пенсию ниже соответствующей величины ПМП, пенсия либо не повышалась в течение последних трех лет, либо увеличилась незначительно на фоне повсеместного роста цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Напомним, ранее мы приводили сравнительную таблицу величин ПМП во всех субъектах РФ за последние несколько лет. Из таблицы хорошо видно где и на сколько повышалась минималка для пенсионеров, а где она не повышалась вообще. Минимальная пенсия в 2020 году: таблица с суммами по всем регионам

📌 Реклама Отключить

В итоге неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия и ФСД, относятся к категории «бедного населения» без возможности, в силу объективных причин самостоятельно преодолеть порог бедности, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, ежегодно величина ПМП на порядок ниже размера среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, используемого при определении уровня бедности населения.