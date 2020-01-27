Минимальная пенсия в 2020 году: таблица с суммами по всем регионам

Прожиточный минимум пенсионера, который в конце года устанавливают власти каждого региона, по сути, представляет собой минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров (с некоторой оговоркой).

Кому платят

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

То есть, социальную доплату назначат если пенсионер:

неработающий;

малоимущий;

проживает в РФ.

ФСД или РСД

Федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

То есть ФСД платят, когда региональный ПМП ниже федерального (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

То есть РСД платят, когда региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

Как считают доход

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;

срочной пенсионной выплаты;

дополнительного материального (социального) обеспечения;

ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Индексация

С 1 января 2020 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 6,6 %.

Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали. и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.

С 2019 года правила поменялись. Теперь сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату. То есть теперь минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. На сколько – зависит от размера пенсии.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на вопросе новой системы доплат. Расскажем об этом подробно в следующем материале.

Сколько платят

Мы подготовили для вас таблицу, в которой представлен размер прожиточного минимума пенсионера за 2020 год, а также (для сравнения) его прошлогодний и позапрошлогодний размер.

Из таблицы вы увидите, на сколько вырос прожиточный минимум пенсионера в вашем регионе за 1 год (с 2019 до 2020) и за 2 года (с 2018 до 2020).

вашем регионе за 1 год (с 2019 до 2020) и за 2 года (с 2018 до 2020).

Наименование субъекта РФ Величина ПМП в субъекте РФ в 2020 году Величина ПМП в субъекте РФ в 2019 году Величина ПМП в субъекте РФ в 2018 году Прирост ПМП за 1 год (с 2019 до 2020) Прирост ПМП за 2 года (с 2018 до 2020) В целом по Российской Федерации 9 311 8 846 8 726 465 585 Центральный федеральный округ Белгородская область 8 016 8 016 8 016 0 0 Брянская область 9 120 8 523 8 441 597 679 Владимирская область 9 077 8 526 8 452 551 625 Воронежская область 8 750 8 750 8 620 0 130 Ивановская область 8 978 8 576 8 460 402 518 Калужская область 9 303 8 708 8 547 595 754 Костромская область 8 967 8 630 8 549 337 418 Курская область 8 600 8 600 8 600 0 0 Липецкая область 8 620 8 620 8 620 0 0 Орловская область 8 744 8 730 8 550 14 194 Рязанская область 8 694 8 568 8 493 126 201 Смоленская область 9 460 8 825 8 674 635 786 Тамбовская область 8 241 7 811 7 489 430 752 Тверская область 9 302 8 846 8 726 456 576 Тульская область 9 310 8 658 8 622 652 688 Ярославская область 8 646 8 163 8 163 483 483 Москва 12 578 12 115 11 816 464 763 Московская область 9 908 9 908 9 527 0 381 Северо-Западный федеральный округ Республика Карелия 11 840 8 846 8 726 2 994 3 114 Республика Коми 11 534 10 742 10 192 792 1 342 Архангельская область 10 955 10 258 10 258 697 697 Ненецкий а.о. 17 956 17 956 17 956 0 0 Вологодская область 9 572 8 846 8 726 726 846 Калининградская область 9 658 8 846 8 726 812 932 г. Санкт-Петербург 9 514 8 846 8 726 668 788 Ленинградская область 9 247 8 846 8 726 401 521 Мурманская область 14 354 12 674 12 523 1 680 1 831 Новгородская область 9 423 8 846 8 726 577 697 Псковская область 9 529 8 806 8 726 723 803 Северо-Кавказский федеральный округ Республика Дагестан 8 680 8 680 8 680 0 0 Республика Ингушетия 8 846 8 846 8 726 0 120 Кабардино-Балкарская Республика 9 598 8 846 8 726 752 872 Карачаево-Черкесская Республика 8 846 8 846 8 618 0 228 Республика Северная Осетия-Алания 8 455 8 455 8 064 0 391 Чеченская Республика 9 035 8 735 8 719 300 316 Ставропольский край 8 297 8 297 8 135 0 162 Южный федеральный округ Республика Адыгея 8 138 8 138 8 138 0 0 Республика Калмыкия 8 242 8 081 7 755 161 487 Краснодарский край 9 258 8 657 8 537 601 721 Астраханская область 8 969 8 352 7 961 617 1 008 Волгоградская область 8 569 8 569 8 535 0 34 Ростовская область 8 736 8 488 8 488 248 248 Республика Крым 8 912 8 370 8 530 542 382 г. Севастополь 9 597 8 842 8 722 755 875 Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан 8 645 8 645 8 320 0 325 Республика Марий Эл 8 380 8 191 8 036 189 344 Республика Мордовия 8 522 8 522 8 194 0 290 Республика Татарстан 8 232 8 232 8 232 0 0 Удмуртская Республика 8 502 8 502 8 502 0 0 Чувашская Республика 7 953 7 953 7 953 0 0 Кировская область 8 511 8 474 8 474 37 37 Нижегородская область 8 689 8 102 8 100 587 589 Оренбургская область 8 252 8 252 8 059 0 193 Пензенская область 8 404 8 404 7 861 0 543 Пермский край 8 777 8 539 8 503 238 274 Самарская область 8 690 8 413 8 413 277 277 Саратовская область 8 278 8 278 7 990 0 288 Ульяновская область 8 574 8 474 8 474 100 100 Уральский федеральный округ Курганская область 8 750 8 750 8 630 0 120 Свердловская область 9 311 8 846 8 726 465 585 Тюменская область 9 250 8 846 8 726 404 524 Челябинская область 8 691 8 691 8 586 0 105 Ханты-Мансийский а.о.-Югре 12 730 12 176 11 708 554 1 022 Ямало-Ненецкий а.о. 13 510 13 425 13 425 85 85 Сибирский федеральный округ Республика Алтай 8 753 8 712 8 594 41 159 Республика Бурятия 9 207 8846 8 726 361 481 Республика Тыва 8 846 8846 8 726 0 120 Республика Хакасия 8 975 8 782 8 543 193 432 Алтайский край 8 894 8 669 8 543 225 351 Красноярский край 10 039 8 846 8 726 1 193 1 313 Иркутская область 9 497 8 841 8 723 656 774 Кемеровская область 8 387 8 387 8 347 0 40 Новосибирская область 9 487 8 814 8 725 673 762 Омская область 8 480 8 480 8 480 0 0 Томская область 9 546 8 795 8 561 751 985 Забайкальский край 9 829 8 846 8 726 983 1 103 Дальневосточный федеральный округ Республика Саха (Якутия) 14 076 13 951 13 951 125 125 1 зона 17 011 17 011 0 2 зона 13 720 13 576 144 Приморский край 10 775 9 988 9 151 767 1 604 Хабаровский край 11 799 10 895 10 895 904 Амурская область 10 018 8 846 8 726 1 172 1 292 Камчатский край 16 756 16 543 16 543 33 33 Магаданская область 15 943 15 460 15 460 483 483 Сахалинская область 12 333 12 333 12 333 0 0 Еврейская авт.обл. 11 709 9 166 9 013 2 543 2 696 Чукотский а.о. 19 000 19 000 19 000 0 0 г.Байконур 9 311 8 846 8 726 465 585

Кому сколько прибавили

Как видно из таблицы, во многих регионах малоимущие пенсионеры не получат никакой прибавки, По мнению региональных властей, за год жизнь не подорожала и прожиточный минимум пенсионера в 2020 году установлен на уровне прошлого года.

Более того, в некоторых регионах ПМП не повышался уже 2 года. При этом есть регионы, в которых прожиточный уровень пенсионера стоит на месте уже 3 – 4 года.

Так, например, в Татарстане последний раз рост ПМП наблюдался в 2017 году. А в таких регионах как Белгородская область, Адыгея, Удмуртия, Чукотский округ ПМП не растет с 2016 года.

То есть за 4 года жизнь для пенсионеров там ни йоту не подорожала?

Самую большую доплату к пенсии в 2020 году получат малоимущие пенсионеры Республики Карелия. В 2020 году ПМП там вырос сразу почти на 3 000 рублей. Большой рост также зафиксирован в Еврейской АО - на 2,5 тыс. рублей.

Отметим, что эти регионы ранее были названы в числе тех, где пенсионерам недоплачивают из-за того, что власти устанавливали ПМП ниже фактической среднегодовой величины.