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Минимальная пенсия в 2020 году: таблица с суммами по всем регионам

Прожиточный минимум пенсионера, который в конце года устанавливают власти каждого региона, по сути, представляет собой минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров (с некоторой оговоркой).

Кому платят

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

То есть, социальную доплату назначат если пенсионер:

  • неработающий;
  • малоимущий;
  • проживает в РФ.

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ФСД или РСД

Федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

То есть ФСД платят, когда региональный ПМП ниже федерального (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

То есть РСД платят, когда региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

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Как считают доход

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

  • пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;
  • срочной пенсионной выплаты;
  • дополнительного материального (социального) обеспечения;
  • ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
  • иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

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Индексация

С 1 января 2020 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 6,6 %.

Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали. и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.

С 2019 года правила поменялись. Теперь сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату. То есть теперь минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. На сколько – зависит от размера пенсии.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на вопросе новой системы доплат. Расскажем об этом подробно в следующем материале.

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Сколько платят

Мы подготовили для вас таблицу, в которой представлен размер прожиточного минимума пенсионера за 2020 год, а также (для сравнения) его прошлогодний и позапрошлогодний размер.

Из таблицы вы увидите, на сколько вырос прожиточный минимум пенсионера в вашем регионе за 1 год (с 2019 до 2020) и за 2 года (с 2018 до 2020).

вашем регионе за 1 год (с 2019 до 2020) и за 2 года (с 2018 до 2020).

Наименование субъекта РФ                                            

Величина ПМП в субъекте РФ в 2020 году

Величина ПМП в субъекте РФ в 2019 году

Величина ПМП в субъекте РФ в 2018 году

Прирост ПМП за 1 год (с 2019 до 2020)

Прирост ПМП за 2 года (с 2018 до 2020)

В целом по Российской Федерации 

9 311

8 846

8 726

465

585

Центральный федеральный округ

Белгородская область

8 016

8 016

8 016

0

0

Брянская область

9 120

8 523

8 441

597

679

Владимирская область

9 077

8 526

8 452

551

625

Воронежская область

8 750

8 750

8 620

0

130

Ивановская область

8 978

8 576

8 460

402

518

Калужская область

9 303

8 708

8 547

595

754

Костромская область

8 967

8 630

8 549

337

418

Курская область

8 600

8 600

8 600

0

0

Липецкая область

8 620

8 620

8 620

0

0

Орловская область

8 744

8 730

8 550

14

194

Рязанская область

8 694

8 568

8 493

126

201

Смоленская область

9 460

8 825

8 674

635

786

Тамбовская область

8 241

7 811

7 489

430

752

Тверская область

9 302

8 846

8 726

456

576

Тульская область

9 310

8 658

8 622

652

688

Ярославская область

8 646

8 163

8 163

483

483

Москва

12 578

12 115

11 816

464

763

Московская область

9 908

9 908

9 527

0

381

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия

11 840

8 846

8 726

2 994

3 114

Республика Коми

11 534

10 742

10 192

792

1 342

Архангельская область

10 955

10 258

10 258

697

697

Ненецкий а.о.

17 956

17 956

17 956

0

0

Вологодская область

9 572

8 846

8 726

726

846

Калининградская область

9 658

8 846

8 726

812

932

г. Санкт-Петербург

9 514

8 846

8 726

668

788

Ленинградская область

9 247

8 846

8 726

401

521

Мурманская область

14 354

12 674

12 523

1 680

1 831

Новгородская область

9 423

8 846

8 726

577

697

Псковская область

9 529

8 806

8 726

723

803

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

8 680

8 680

8 680

0

0

Республика Ингушетия

8 846

8 846

8 726

0

120

Кабардино-Балкарская Республика

9 598

8 846

8 726

752

872

Карачаево-Черкесская Республика

8 846

8 846

8 618

0

228

Республика Северная Осетия-Алания

8 455

8 455

8 064

0

391

Чеченская Республика

9 035

8 735

8 719

300

316

Ставропольский край

8 297

8 297

8 135

0

162

Южный федеральный округ

Республика Адыгея

8 138

8 138

8 138

0

0

Республика Калмыкия

8 242

8 081

7 755

161

487

Краснодарский край

9 258

8 657

8 537

601

721

Астраханская область

8 969

8 352

7 961

617

1 008

Волгоградская область

8 569

8 569

8 535

0

34

Ростовская область

8 736

8 488

8 488

248

248

Республика Крым

8 912

8 370

8 530

542

382

г. Севастополь

9 597

8 842

8 722

755

875

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

8 645

8 645

8 320

0

325

Республика Марий Эл

8 380

8 191

8 036

189

344

Республика Мордовия

8 522

8 522

8 194

0

290

Республика Татарстан

8 232

8 232

8 232

0

0

Удмуртская Республика

8 502

8 502

8 502

0

0

Чувашская Республика

7 953

7 953

7 953

0

0

Кировская область

8 511

8 474

8 474

37

37

Нижегородская область

8 689

8 102

8 100

587

589

Оренбургская область

8 252

8 252

8 059

0

193

Пензенская область

8 404

8 404

7 861

0

543

Пермский край

8 777

8 539

8 503

238

274

Самарская область

8 690

8 413

8 413

277

277

Саратовская область

8 278

8 278

7 990

0

288

Ульяновская область

8 574

8 474

8 474

100

100

Уральский федеральный округ

Курганская область

8 750

8 750

8 630

0

120

Свердловская область

9 311

8 846

8 726

465

585

Тюменская область

9 250

8 846

8 726

404

524

Челябинская область

8 691

8 691

8 586

0

105

Ханты-Мансийский а.о.-Югре

12 730

12 176

11 708

554

1 022

Ямало-Ненецкий а.о.

13 510

13 425

13 425

85

85

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай

8 753

8 712

8 594

41

159

Республика Бурятия

9 207

8846

8 726

361

481

Республика Тыва

8 846

8846

8 726

0

120

Республика Хакасия

8 975

8 782

8 543

193

432

Алтайский край

8 894

8 669

8 543

225

351

Красноярский край

10 039

8 846

8 726

1 193

1 313

Иркутская область

9 497

8 841

8 723

656

774

Кемеровская область

8 387

8 387

8 347

0

40

Новосибирская область

9 487

8 814

8 725

673

762

Омская область

8 480

8 480

8 480

0

0

Томская область

9 546

8 795

8 561

751

985

Забайкальский край

9 829

8 846

8 726

983

1 103

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 

14 076

13 951

13 951

125

125

1 зона

17 011

17 011

 

0

 

2 зона

13 720

13 576

 

144

 

Приморский край

10 775

9 988

9 151

767

1 604

Хабаровский край

11 799

10 895

10 895

904

 

Амурская область

10 018

8 846

8 726

1 172

1 292

Камчатский край

16 756

16 543

16 543

33

33

Магаданская область

15 943

15 460

15 460

483

483

Сахалинская область

12 333

12 333

12 333

0

0

Еврейская авт.обл.

11 709

9 166

9 013

2 543

2 696

Чукотский а.о.

19 000

19 000

19 000

0

0

г.Байконур

9 311

8 846

8 726

465

585

Кому сколько прибавили

Как видно из таблицы, во многих регионах малоимущие пенсионеры не получат никакой прибавки, По мнению региональных властей, за год жизнь не подорожала и прожиточный минимум пенсионера в 2020 году установлен на уровне прошлого года.

Более того, в некоторых регионах ПМП не повышался уже 2 года. При этом есть регионы, в которых прожиточный уровень пенсионера стоит на месте уже 3 – 4 года.

Так, например, в Татарстане последний раз рост ПМП наблюдался в 2017 году. А в таких регионах как Белгородская область, Адыгея, Удмуртия, Чукотский округ ПМП не растет с 2016 года.

То есть за 4 года жизнь для пенсионеров там ни йоту не подорожала?

Самую большую доплату к пенсии в 2020 году получат малоимущие пенсионеры Республики Карелия. В 2020 году ПМП там вырос сразу почти на 3 000 рублей. Большой рост также зафиксирован в Еврейской АО - на 2,5 тыс. рублей.

Отметим, что эти регионы ранее были названы в числе тех, где пенсионерам недоплачивают из-за того, что власти устанавливали ПМП ниже фактической среднегодовой величины.

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