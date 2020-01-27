Минимальная пенсия в 2020 году: таблица с суммами по всем регионам

Прожиточный минимум пенсионера, который в конце года устанавливают власти каждого региона, по сути, представляет собой минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров (с некоторой оговоркой).
Кому платят
Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.
То есть, социальную доплату назначат если пенсионер:
- неработающий;
- малоимущий;
- проживает в РФ.
ФСД или РСД
Федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.
То есть ФСД платят, когда региональный ПМП ниже федерального (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).
Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.
То есть РСД платят, когда региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).
Как считают доход
При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:
- пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;
- срочной пенсионной выплаты;
- дополнительного материального (социального) обеспечения;
- ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
- иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.
Индексация
С 1 января 2020 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 6,6 %.
Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали. и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.
С 2019 года правила поменялись. Теперь сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату. То есть теперь минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. На сколько – зависит от размера пенсии.
В этой статье мы не будем подробно останавливаться на вопросе новой системы доплат. Расскажем об этом подробно в следующем материале.
Сколько платят
Мы подготовили для вас таблицу, в которой представлен размер прожиточного минимума пенсионера за 2020 год, а также (для сравнения) его прошлогодний и позапрошлогодний размер.
Из таблицы вы увидите, на сколько вырос прожиточный минимум пенсионера в вашем регионе за 1 год (с 2019 до 2020) и за 2 года (с 2018 до 2020).
вашем регионе за 1 год (с 2019 до 2020) и за 2 года (с 2018 до 2020).
Наименование субъекта РФ
Величина ПМП в субъекте РФ в 2020 году
Величина ПМП в субъекте РФ в 2019 году
Величина ПМП в субъекте РФ в 2018 году
Прирост ПМП за 1 год (с 2019 до 2020)
Прирост ПМП за 2 года (с 2018 до 2020)
В целом по Российской Федерации
9 311
8 846
8 726
465
585
Центральный федеральный округ
Белгородская область
8 016
8 016
8 016
0
0
Брянская область
9 120
8 523
8 441
597
679
Владимирская область
9 077
8 526
8 452
551
625
Воронежская область
8 750
8 750
8 620
0
130
Ивановская область
8 978
8 576
8 460
402
518
Калужская область
9 303
8 708
8 547
595
754
Костромская область
8 967
8 630
8 549
337
418
Курская область
8 600
8 600
8 600
0
0
Липецкая область
8 620
8 620
8 620
0
0
Орловская область
8 744
8 730
8 550
14
194
Рязанская область
8 694
8 568
8 493
126
201
Смоленская область
9 460
8 825
8 674
635
786
Тамбовская область
8 241
7 811
7 489
430
752
Тверская область
9 302
8 846
8 726
456
576
Тульская область
9 310
8 658
8 622
652
688
Ярославская область
8 646
8 163
8 163
483
483
Москва
12 578
12 115
11 816
464
763
Московская область
9 908
9 908
9 527
0
381
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
11 840
8 846
8 726
2 994
3 114
Республика Коми
11 534
10 742
10 192
792
1 342
Архангельская область
10 955
10 258
10 258
697
697
Ненецкий а.о.
17 956
17 956
17 956
0
0
Вологодская область
9 572
8 846
8 726
726
846
Калининградская область
9 658
8 846
8 726
812
932
г. Санкт-Петербург
9 514
8 846
8 726
668
788
Ленинградская область
9 247
8 846
8 726
401
521
Мурманская область
14 354
12 674
12 523
1 680
1 831
Новгородская область
9 423
8 846
8 726
577
697
Псковская область
9 529
8 806
8 726
723
803
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
8 680
8 680
8 680
0
0
Республика Ингушетия
8 846
8 846
8 726
0
120
Кабардино-Балкарская Республика
9 598
8 846
8 726
752
872
Карачаево-Черкесская Республика
8 846
8 846
8 618
0
228
Республика Северная Осетия-Алания
8 455
8 455
8 064
0
391
Чеченская Республика
9 035
8 735
8 719
300
316
Ставропольский край
8 297
8 297
8 135
0
162
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
8 138
8 138
8 138
0
0
Республика Калмыкия
8 242
8 081
7 755
161
487
Краснодарский край
9 258
8 657
8 537
601
721
Астраханская область
8 969
8 352
7 961
617
1 008
Волгоградская область
8 569
8 569
8 535
0
34
Ростовская область
8 736
8 488
8 488
248
248
Республика Крым
8 912
8 370
8 530
542
382
г. Севастополь
9 597
8 842
8 722
755
875
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
8 645
8 645
8 320
0
325
Республика Марий Эл
8 380
8 191
8 036
189
344
Республика Мордовия
8 522
8 522
8 194
0
290
Республика Татарстан
8 232
8 232
8 232
0
0
Удмуртская Республика
8 502
8 502
8 502
0
0
Чувашская Республика
7 953
7 953
7 953
0
0
Кировская область
8 511
8 474
8 474
37
37
Нижегородская область
8 689
8 102
8 100
587
589
Оренбургская область
8 252
8 252
8 059
0
193
Пензенская область
8 404
8 404
7 861
0
543
Пермский край
8 777
8 539
8 503
238
274
Самарская область
8 690
8 413
8 413
277
277
Саратовская область
8 278
8 278
7 990
0
288
Ульяновская область
8 574
8 474
8 474
100
100
Уральский федеральный округ
Курганская область
8 750
8 750
8 630
0
120
Свердловская область
9 311
8 846
8 726
465
585
Тюменская область
9 250
8 846
8 726
404
524
Челябинская область
8 691
8 691
8 586
0
105
Ханты-Мансийский а.о.-Югре
12 730
12 176
11 708
554
1 022
Ямало-Ненецкий а.о.
13 510
13 425
13 425
85
85
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
8 753
8 712
8 594
41
159
Республика Бурятия
9 207
8846
8 726
361
481
Республика Тыва
8 846
8846
8 726
0
120
Республика Хакасия
8 975
8 782
8 543
193
432
Алтайский край
8 894
8 669
8 543
225
351
Красноярский край
10 039
8 846
8 726
1 193
1 313
Иркутская область
9 497
8 841
8 723
656
774
Кемеровская область
8 387
8 387
8 347
0
40
Новосибирская область
9 487
8 814
8 725
673
762
Омская область
8 480
8 480
8 480
0
0
Томская область
9 546
8 795
8 561
751
985
Забайкальский край
9 829
8 846
8 726
983
1 103
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
14 076
13 951
13 951
125
125
1 зона
17 011
17 011
0
2 зона
13 720
13 576
144
Приморский край
10 775
9 988
9 151
767
1 604
Хабаровский край
11 799
10 895
10 895
904
Амурская область
10 018
8 846
8 726
1 172
1 292
Камчатский край
16 756
16 543
16 543
33
33
Магаданская область
15 943
15 460
15 460
483
483
Сахалинская область
12 333
12 333
12 333
0
0
Еврейская авт.обл.
11 709
9 166
9 013
2 543
2 696
Чукотский а.о.
19 000
19 000
19 000
0
0
г.Байконур
9 311
8 846
8 726
465
585
Кому сколько прибавили
Как видно из таблицы, во многих регионах малоимущие пенсионеры не получат никакой прибавки, По мнению региональных властей, за год жизнь не подорожала и прожиточный минимум пенсионера в 2020 году установлен на уровне прошлого года.
Более того, в некоторых регионах ПМП не повышался уже 2 года. При этом есть регионы, в которых прожиточный уровень пенсионера стоит на месте уже 3 – 4 года.
Так, например, в Татарстане последний раз рост ПМП наблюдался в 2017 году. А в таких регионах как Белгородская область, Адыгея, Удмуртия, Чукотский округ ПМП не растет с 2016 года.
То есть за 4 года жизнь для пенсионеров там ни йоту не подорожала?
Самую большую доплату к пенсии в 2020 году получат малоимущие пенсионеры Республики Карелия. В 2020 году ПМП там вырос сразу почти на 3 000 рублей. Большой рост также зафиксирован в Еврейской АО - на 2,5 тыс. рублей.
Отметим, что эти регионы ранее были названы в числе тех, где пенсионерам недоплачивают из-за того, что власти устанавливали ПМП ниже фактической среднегодовой величины.