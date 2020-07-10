Долги по налогам теперь не помешают бизнесу получать микрозаймы

Минэкономразвития упростило требования к предоставлению льготных гарантий и микрозаймов для малого и среднего предпринимательства в рамках антикризисной поддержки.

В частности наличие просроченной задолженности по налогам и сборам не может стать причиной для отказа в поддержке, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Соответствующие изменения внесены в приказ «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности» и в приказ о предоставлении субсидий на господдержку МСП в субъектах РФ.

Кроме того, увеличен максимальный срок предоставления микрозайма для МСП до 5 лет, что снимет ограничение для МФО в связи с принятием мер по реструктуризации платежей заемщиков.

Микрофинансовые организации и региональные гарантийные организации (РГО) будут смягчать параметры предоставления поддержки при действии на территории региона режима повышенной готовности или режима ЧС, в частности комиссия за пользование гарантией не будет превышать 0,5% годовых, размер обеспечения по договору поручительства РГО составит 80%.

Также вновь выдаваемые микрозаймы будут предоставляться на 2 года в связи с тем, что в период кризисных ситуаций субъектам МСП необходимы ресурсы для оплаты текущих расходов.