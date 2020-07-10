Какое резюме выделит работодатель? Которое составили сами, или помог грамотный специалист?

Стоит ли составить резюме самому, или нужно попросить знающего специалиста? И поможет ли такое резюме на самом деле при собеседовании?

Вопрос от подписчицы в «Красном уголке бухгалтера».

«Задумываюсь сменить работу. Как думаете, есть смысл в обращении к людям, которые составляют грамотное резюме за деньги? Интересно послушать практический опыт, помогло ли вам это?».

В комментариях мнения разделились. Кто-то говорит, что «100% нужно». А кто-то имеет противоположное мнение:

«У меня был опыт собеседования с человеком, которому составили за деньги резюме и прочитали курс, как надо вести себя на собеседовании. Ну, что могу сказать.. Было очевидно, что в резюме и в натуре это разные люди, что очень бросалось в глаза. Резюме было написано от лица человека, который на каждом месте все время чего-то улучшал, активно добивался, проявлял инициативу, организовывал. Устная презентация соискателя также изобиловала активными глаголами. Одна проблема: это были просто слова, заученные фразы сотрудника-победителя по жизни. Печальное зрелище».

Грамотный HR такое видит сразу же.

А кто-то считает так:

«Смысл однозначно есть. Однажды обращалась, теперь при необходимости, составляю резюме аналогичным образом. Работодатели всегда выделяли мое резюме».

А есть и такое, примерно посередине:

«Ни разу не обращалась, но бывают люди не могут толком расписать свои обязанности. Я подруге помогала составлять, с ее слов сделала красивое резюме, описали все подробно. И ее всегда выделяли среди других соискателей. Так что думаю можете обратиться».

А вот взгляд со стороны работодателя:

«Рассказываю свой подход в выборе резюме не первом этапе. Что даже не читается:

На фото платье в пол или выше середины бедра, купальники, декольте до пупка. Если за пять лет пять и более раз смена места работы, На 2 листа перечень стандартных обязанностей с перечислением счетов учета по которым есть навык работы При качествах — внимательна и аккуратна, сопроводильника, несмотря на просьбу, не приложена, море ошибок.

Все остальное принимается к прочтению».

Резюме это, конечно, хорошо. Но форма должна соответствовать содержанию.

Коллеги, а что вы думаете?