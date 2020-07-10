Роструд объяснил, что надо делать работодателю-ИП при смене фамилии

Индивидуальный предприниматель сменил фамилию. Надо ли заключать дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками? Разъяснения по этому вопросу дал Роструд в письме от 04.06.2020 № ПГ/28836-6-1.

На основании абзаца первого части первой статьи 57 ТК РФ в трудовом договоре указываются фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших трудовой договор.

Согласно статье 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.

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Поэтому стороны трудового договора вправе (но не обязаны) заключить дополнительное соглашение при изменении имени или наименования работодателя. Вместе с тем отсутствие такого соглашения не влечет за собой прекращения или изменения трудовых отношений.

Заодно Роструд дал совет о том, как сделать запись в трудовой книжке работника о смене ФИО работодателя-ИП. Сделать это нужно обязательно. Сведения вносятся в трудовую книжку так же, как при изменении наименования организации, по аналогии. Отдельной строкой в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делается запись: «Организация такая-то с такого-то числа переименована в такую-то», а в графе 4 проставляется основание переименования — приказ (распоряжение) или иное решение работодателя, его дата и номер (пункт 3.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. N 69).