ФНС объяснила, как отчитываться по страховым взносам пострадавшему бизнесу

Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации, пострадавшие от распространения COVID-19, освобождены от уплаты страховых взносов с выплат физлицам за апрель, май и июнь 2020 года. По всем видам социального страхования за этот период установлен тариф в размере 0 %. Об этом напоминает ФНС на своем сайте.

Заявить право на применение пониженного тарифа следует при представлении расчета по страховым взносам за полугодие 2020 года с нулевыми начислениями страховых взносов за апрель, май, июнь. Если плательщик соответствует условиям получения этой меры поддержки, но первоначально представил расчет с суммовыми значениями этих взносов, ему необходимо пересчитать их по тарифу 0 % и направить в налоговый орган уточненный расчет.

Проверить, относитесь ли вы к лицам, на которых распространяется указанная норма, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС.