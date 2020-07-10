Больничный по уходу за ребенком во время отпуска не оплатят. И отпуск не продлят

Работник, находящийся в ежегодном оплачиваемом отпуске, оформил больничный лист по уходу за ребенком.

Минтруд в письме от 17.06.20 № 14-2/ООГ-8522 разъяснил, как оплачивается этот период и что делать с наложением дней отпуска на дни больничного.

Согласно пункту 41 Приказа МЗСР от 29.06.2011 № 624н при заболевании ребенка в период, когда мать не нуждается в освобождении от работы (ежегодные оплачиваемые отпуска, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, отпуск без сохранения зарплаты), листок нетрудоспособности по уходу за ребенком (в случае, когда он продолжает нуждаться в уходе) выдается со дня, когда мать должна приступить к работе.

Таким образом, в случае, если во время отпуска работника наступил случай временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, отпуск продлению не подлежит, а листок нетрудоспособности выдается и оплачивается со дня, когда работник, осуществляющий уход за ребенком, должен приступить к работе.

Вместе с тем в соответствии с абзацем 4 части 1 статьи 124 ТК отпуск должен быть продлен в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.

Таким образом, такой случай, как болезнь члена семьи, может быть предусмотрен в локальном нормативном акте, принятом работодателем в установленном порядке, в качестве основания для продления отпуска.