Каждый четвертый готов сообщить данные банковской карты кому попало

Согласно опросу, 27% респондентов в России готовы раскрыть третьим лицам данные своих банковских карт, которые сообщать нельзя ни в коем случае. Речь идет о сроке действия и коде CVV.

Опрос проводил аналитический центр НАФИ, пишет об этом РБК.

Также опрос выявил, что 31% имеющих банковские карты респондентов сталкивались с мошенничеством:

у 14% злоумышленники пытались по телефону узнать данные с помощью социальной инженерии;

13% неизвестные просили перевести деньги якобы для помощи знакомым, оформления выигрыша и т.д.;

8% получали сообщения или электронные письма, содержащие вирусы или вредоносные ссылки;

6% получали сообщения о подтверждении или отмене операций по карте, которые они не совершали;

у 2% данные с карты посторонние узнали неизвестным им путем.

жертвами мошенников стали 4% респондентов, остальные убереглись.

Опрос проводился в июле 2020 года, участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет, в 136 населенных пунктах пятидесяти регионов. Понятно, что выборка маленькая, но некий срез она показывает.

Кстати говоря, не стоит отправлять фотографии карты незнакомым и малознакомым людям. Иногда защитный код видно даже на лицевой стороне карты. Тем более, сейчас развивается система быстрых платежей по номеру телефона.