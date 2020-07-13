Импортозамещение — не панацея, лоббизм — недопустим, иностранцев из госзакупок — не исключаем. Что еще сказал Путин

Путин выступил на бизнес-форуме «Деловая Россия». Приводим тезисно самое главное из выступления. В частности, он сказал, что импортозамещение — это не панацея.

Президент призвал бизнес активно осваивать отечественный рынок:

«Вот наши партнеры прозреют в некоторых странах, санкции отменят, а нам что делать? Нам придется тоже как-то реагировать, иначе мы попадем в достаточно сложные условия в рамках ВТО. И пока это не произошло, нужно действовать энергично », - сказал президент РФ.

Также Путин заявил, что «импортозамещение — это не панацея, мы не собираемся все импортозамещать: бессмысленно и глупо».

По его мнению, замещать импорт следует «там, где у нас точно совершенно может быть своя собственная компетенция возрождена, либо создана заново».

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«К этому мы должны стремиться и воспользоваться сегодняшней ситуацией, связанной с курсовой разницей и ограничениями, которые почему-то наши партнеры ввели», — отметил Путин.

Еще он подчеркнул, что РФ замещает импорт «не для того, чтобы отгородиться (от других стран), а чтобы дать толчок собственному развитию».

Кстати говоря, весной на «Клерке» писали, что Путин предлагал отменить санкции на время эпидемии. Эпидемия продолжается, а санкции не так давно продлили.

Еще Путин считает, что нельзя совсем исключать иностранные компании из госзакупок.

«Совсем исключить иностранцев, воспользовавшись той ситуацией, которую нам в руки вложили наши партнеры и конкуренты? Здесь тоже надо быть аккуратными. Может быть, мы и можем это сделать, а нужно ли нам совсем лишить конкуренции внутренний рынок? Наверное, нет», — сказал Путин.

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Один из аргументов — у российского бизнеса и так есть преимущество:

«По ценовым показателям отечественный производитель и так сегодня имеет преимущества. Нужно ли совсем иностранцев исключать? Это такая опасная вещь», — считает глава государства.

Президент считает, что бизнес может влиять на принимаемые властью решения.

«Но это должно быть так, как мы это делаем сегодня (на форуме): публично, транспарентно, прозрачно, понятно для каждого гражданина», — сказал Путин.

А после добавил:

«В конечном итоге только так можно добиться, чтобы мы вместе вырабатывали решения, которые будут на пользу экономике и стране в целом», — отметил президент.

В завершение приведем фразы Путина о недопустимости лоббизма:

«Конечно, власть не должна отгораживаться от бизнеса, напротив, должна с ним сотрудничать», — сказал глава государства.

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Он считает, что, «нормально, когда люди из бизнеса поддерживают добрые отношения с представителями власти, дружат».

Но при этом, по его мнению, бизнес не должен влиять на принятие решений властью закулисно.

«Нельзя только допускать, чтобы бизнес закулисно влиял на принимаемые властью решения, особенно в свою пользу по конкретным направлениям, предприятиям», — подчеркнул президент.

Еще он предупредил чиновников, уходящих на предпринимательскую работу, что они не должны готовить себе заранее «запасной аэродром».

По материалам «ТАСС».