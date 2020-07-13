Новый вид мошенничества через рекламу финансовых услуг

ЦБ рассказал о новом способе мошенничества. Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу.

«Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются», — отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Как правило, в такой рекламе нет конкретных сведений о заработке или инвестициях. Но очень часто там содержится призыв «зарабатывайте с нами!». Если раньше в рекламе оговаривались конкретные действия или продукьы, на которых можно разбогатеть, то сейчас мошенники просто играют на желании россиян разбогатеть, не показывая, как именно.

Причем, эксперты считают, что объем такой рекламы значительно превышает традиционную рекламу финансовых услуг. Причем, как от легальных участников рынка, так и от нелегальных.

По материалам «РИА Новости».