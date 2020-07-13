Тестирование сотрудников на COVID уменьшает базу по налогу на прибыль и не образует НДФЛ

Расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников коронавируса, а также иммунитета к нему, учитываются в составе прочих расходов для целей налога на прибыль.

Дело в том, что они направлены на выполнение требований действующего законодательства РФ в части обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-07/54757 от 25.06.2020.

В письме также отмечается, что оплаченная работодателем для работников стоимость проведения исследований на COVID-19 в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством РФ, необходимость проведения которых обусловлена обеспечением нормальных (безопасных) условий труда работников, не может быть признана экономической выгодой (доходом) налогоплательщиков.

Соответственно, доходов, подлежащих обложению НДФЛ, в таком случае не возникает.