Сколько брать за сдачу отчетности? И стоит ли вообще браться за такую работу?

Бухгалтер хочет выяснить, сколько брать за работу. А конкретно, за сдачу квартальной отчетности при условии, что вся первичка проведена. И стоит ли вообще браться?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, подскажите, сколько бы вы взяли за сдачу квартальной отчетности юрлица на ОСНО? При условии,что вся первчика будет проведена, з/п начислена. Сфера деятельности — оптовая торговля, выручка ежеквартальная около 30 млн».

Одна из прокомментировавших заинтересовалась и выяснила детали. Приведем тут весь диалог:

— 30 млн — это не показатель. Может быть 30 реализаций по 1 млн.. а может быть масса по 1 тыс. — Реализаций порядка 300 шт за 3 месяца. — А закупок сколько? — По закупкам где-то в районе 200 накладных. — Тогда считаем. 100 продаж (примерно) 65 закупок. Плюс 165 счетов-фактур. Плюс 165 банковских операций. Итого 495 операций в месяц. Можно смело говорить — 500. Прикидывайте, сколько вы берёте за операцию (кстати, кто делает первичку?). Я бы взяла не меньше 50 при условии, что всю первичку вносит заказчик.

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А вот другой диалог, тоже с обоснованием цены:

— Какая квартальная отчетность? Что нужно сдать? Есть ли обособленные? В какой программе ведется учет? — НДС, прибыль, РСВ, 6-НДФЛ, 4-ФСС, обособленных нет, программа 1С 8.3 бухгалтерия предприятия. — А численность большая? Сколько ставок НДФЛ? — Твердая ставка одна — 13%, сотрудников около 8 чел. — 50 тыс. адекватная цена.

Кто-то еще совет дает:

«10-15 при условии, что не надо будет никуда лезть. Сделать по фактическим данным. Я бы озвучила, что у вас есть один свободный день, ибо отчётный период. Заранее попросите справку для вас заказать. Как придёте и увидеть реальную картину, тогда и будете думать. А то они и то, и это попросят, и сиди там неделю».

Кто-то опять-таки рекомендуют уточнить ряд деталей:

«Смотря как проведена первичка в 8.3...если все всё подвязывают качественно при проведении первички и несут ответственность за эту работу, то 35-40 (удаленно), а если каждую платежку, реализацию, поступление придётся проверять, так как неправильно подвязаны договор, счета и т д, то совсем другие деньги. Сориентируйте „от и до“, а посмотрев уже базу станет ясно что останется вам сделать. И вы город не уточнили».

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Или вот тут:

«От 40 тыс.и выше. По НДС не всегда правильно цепляются авансы, все равно надо смотреть оборотку по всем счетам, по всем контрагентами в разрезе договоров. По зарплате могут быть нюансы, особенно 6-НДФЛ. Это для Москвы на удаленке».

А подытожим вот таким мнением:

«Не взялась бы ни за какие деньги. Кто будет отвечать за правильность занесения первички?».

Кстати, не самый плохой совет.