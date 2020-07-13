При выплатах ИП-банкроту налоговый агент обязан удерживать НДФЛ

С выплаты за сдачу в аренду имущества, которые производились в пользу ИП после его признания банкротом, надо удерживать НДФЛ. Так считают налоговики и суд их поддержал.

Общество представило расчет 6-НДФЛ за полугодие 2017 года. По итогам камеральной проверки инспекция пришла к выводу, что налоговый агент неправомерно уменьшил НДФЛ с доходов, выплаченных индивидуальному предпринимателю по договору аренды помещения. Несмотря на признание ИП банкротом их правоотношения с налогоплательщиком по этому договору не прекратились, поэтому инспекция доначислила организации НДФЛ.

Не согласившись с этим решением, ООО обратилось в суд. Оно посчитало, что средства за сдачу в аренду имущества, поступавшие на счет ИП после признания его банкротом, не могут быть отнесены к доходам физлица и признаны объектом обложения НДФЛ.

Суды отказали обществу в удовлетворении заявленного требования. Они пришли к выводу, что, выплачивая в спорный период доход ИП, ООО как налоговый агент должно было самостоятельно удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. Поступающие от арендатора денежные средства признаются доходом должника и могут быть направлены на погашение его задолженности перед кредиторами. Основания для уменьшения суммы налога у ООО отсутствовали.

Компания дошел до Верховного Суда, но он не стал рассматривать кассационную жалобу.