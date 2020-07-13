Матвиенко назвала слухи о деноминации абсолютной провокацией

Разговоры о возможной деноминации рубля являются абсолютной провокацией, по мнению председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Матвиенко также обратилась к вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву с просьбой уточнить, откуда пошли эти слухи.
«Надо привлекать к ответственности. Зачем людей беспокоить, зря волновать такими слухами», — сказала она. И напомнила о существовании закона о фейках.
Деноминацию начали обсуждать в СМИ на прошедшей неделе с подачи одного аналитика. Но глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сразу отвергла возможность её проведения.