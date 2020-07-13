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Кинотеатры откроют с 13 июля при решении регионов. Минкульт выпустил приказ

Министр культуры подписала приказ, в соответствии с которым кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля. Если региональные власти так решат.

«13 июля министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала новый приказ „О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)“. В документе говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Вот он, этот приказ:

прказ

По материалам «ТАСС».

Ранее сообщались даты и с 15 июля, и даже с 1 августа.

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