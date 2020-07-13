Кинотеатры откроют с 13 июля при решении регионов. Минкульт выпустил приказ

почему вы так упорно демонстрируете всем обратное?
Ну да, к стенке. Много к стенке поставили после 53? Именно за экономические преступления? Вы стал...
чушь, таких быстро к стенке ставили, с конфискацией. Или вы про переход на рыночные рельсы в конц...
Марьяна-бух, для "воспитанного" человека, Вы излишне эмоциональны по отношению к оппонентам. Если...
Это лучше своим родственникам и родителям сделайте..они же вас вырастили, но воспитать забыли....
Я не знаю, в каком СССР жилы вы, но я , так же как все мои одноклассники, родственники и друзья ж...
У нас в магазине возле дома, наоборот, цена на многие товары ниже, чем в супермаркетах....
??? Вы знаете когда я жила? Фигню не пишите.
Заметьте, все эти причины идут со стороны сети. Поставщик в этой цепи совершенно бесправен. Приче...
мало знать себе цену, нужно еще пользоваться спросом😉...
Никакого переобувания. Вы заявили себя как великого знатока по контролю. Так доказывайте. Иначе ф...
Оказывается я их только содержать должна и рта не открывать, когда они на голову садятся.) ...
я жил))), плюсов не мало...но помойка еще та))))... и сдали совок не Горби с Ельциным..а граждане...
вообще со времени СССР обеспеченность жильем в России выросла в 1,5раза на человека(на 150%)..что...
Вот совсем чуть-чуть осталось и будет счастье.... где-нибудь к 2036 году :)...
Естественно, от региона зависело. И не сразу давали, но давали именно как многодетным. Иногда сра...
да я вот хочу дискриминировать, я не понимаю, почему я должна кормить чужих детей и их не работаю...
Значит ждем, точно будет.
Значит будет. ;)1) глава ЦБ РФ Эльвира НабиуллинаДостаточно одной фамилии.... ;)мнение - оценочно...
В СССР приоритет в распределении всех благ, прежде всего давался партийно-чиновничьей номенклатур...
Ой, коммент не туда прикрепился..извиняюсь.)
Это ещё от региона зависело. В эти годы ещё очередь, сформированная в более ранние годы была. Поэ...
Всем. А не по количеству иждивенцев, которые подрастая ,так же будут требовать льгот и условий дл...
В общем можно ожидать, что квартирный вопрос решаться будет. Может сотня другая даже получит квар...
Зачем покупателю, ничего не смыслящему в экономике, знать % наценки? Он его он % чистой прибыли о...
Ой, щас набегут прославлятели совка, и пояснят вам, что всё это неправда и трехкомнатную квартиру...
Я в январе этого года пиво покупала на ж/д вокзале в Ростове :) А крепкого алкоголя действительно...
Я хочу сказать, что причин в данном случае много. И "плати за полку" - далеко не единственная.Пла...
У застройщиков минимальная рентабельность. У них для этого есть куча субподрядчиков юр.лиц и ИП ...
Ага, просили. Опять мастер-класс переобувания?))
це-це-це.... как грубо..... и на личности перешли, а не в рамках дискуссии....... Помните, что из...
Ну да, мне самокритика и самоирония не чужда. Это не я же тут как уж на сковородке кручусь))...
?? Кроме вас других людей не существует? или вам пофик? Вот и мне пофик на всех вас и ваших детей...
Главное помнить, что "времени на раскачку нет"!Конечно же, нет."Необходимо разрушить монополии на...
Ну, это общая проблема российского законодательства, когда вместе с водой выплескиваем ребенка. О...
Понятно, что небольшой производитель не сможет обеспечить потребности города-милионника. Но есть ...