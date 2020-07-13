S7 предлагают увеличить субсидии авиакомпаниям с 365 до 1330 рублей за пассажира

РюмкаБезысходности Ну да, к стенке. Много к стенке поставили после 53? Именно за экономические преступления? Вы стал... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

(*_*) чушь, таких быстро к стенке ставили, с конфискацией. Или вы про переход на рыночные рельсы в конц... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Ольга Коврижных Марьяна-бух, для "воспитанного" человека, Вы излишне эмоциональны по отношению к оппонентам. Если... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Марьяна-бух Это лучше своим родственникам и родителям сделайте..они же вас вырастили, но воспитать забыли.... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Дария Л Я не знаю, в каком СССР жилы вы, но я , так же как все мои одноклассники, родственники и друзья ж... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

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РюмкаБезысходности Заметьте, все эти причины идут со стороны сети. Поставщик в этой цепи совершенно бесправен. Приче... Люди хотят знать, какую накрутку на цену товара делает розница

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werw33 я жил))), плюсов не мало...но помойка еще та))))... и сдали совок не Горби с Ельциным..а граждане... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

werw33 вообще со времени СССР обеспеченность жильем в России выросла в 1,5раза на человека(на 150%)..что... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

ptiz Вот совсем чуть-чуть осталось и будет счастье.... где-нибудь к 2036 году :)... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К Естественно, от региона зависело. И не сразу давали, но давали именно как многодетным. Иногда сра... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина да я вот хочу дискриминировать, я не понимаю, почему я должна кормить чужих детей и их не работаю... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

ZloiBuhgalter Значит будет. ;)1) глава ЦБ РФ Эльвира НабиуллинаДостаточно одной фамилии.... ;)мнение - оценочно... Матвиенко назвала слухи о деноминации абсолютной провокацией

РюмкаБезысходности В СССР приоритет в распределении всех благ, прежде всего давался партийно-чиновничьей номенклатур... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Марьяна-бух Это ещё от региона зависело. В эти годы ещё очередь, сформированная в более ранние годы была. Поэ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Марьяна-бух Всем. А не по количеству иждивенцев, которые подрастая ,так же будут требовать льгот и условий дл... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

РюмкаБезысходности В общем можно ожидать, что квартирный вопрос решаться будет. Может сотня другая даже получит квар... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

ptiz Зачем покупателю, ничего не смыслящему в экономике, знать % наценки? Он его он % чистой прибыли о... Люди хотят знать, какую накрутку на цену товара делает розница

РюмкаБезысходности Ой, щас набегут прославлятели совка, и пояснят вам, что всё это неправда и трехкомнатную квартиру... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Buh Lo Я в январе этого года пиво покупала на ж/д вокзале в Ростове :) А крепкого алкоголя действительно... Предлагают запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах. Чтобы пассажиры не дебоширили

Buh Lo У застройщиков минимальная рентабельность. У них для этого есть куча субподрядчиков юр.лиц и ИП ... Люди хотят знать, какую накрутку на цену товара делает розница

Natali Kr це-це-це.... как грубо..... и на личности перешли, а не в рамках дискуссии....... Помните, что из... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

РюмкаБезысходности Ну да, мне самокритика и самоирония не чужда. Это не я же тут как уж на сковородке кручусь))... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?