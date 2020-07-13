S7 предлагают увеличить субсидии авиакомпаниям с 365 до 1330 рублей за пассажира

Заместитель гендиректора авиакомпании S7 Airlines Дмитрий Куделькин предложил увеличить субсидии для авиакомпаний с 365 до 1330 руб. за каждого пассажира, которого компания «потеряла» из-за распространения коронавируса.
«Мы выполняли свои внутренние расчеты в рамках возможного продления этого постановления [правительства о компенсациях авиакомпаниям]. Считаем, что цифра должна быть несколько больше — порядка 1330–1350 руб. [за пассажира]», — сказал Куделькин.
Также он предложил продлить действие постановления правительства о субсидиях, которое истекает 1 августа, до конца 2020 года.
Правительство в мае приняло постановление о выплатах авиакомпаниям 23,4 млрд руб. из Резервного фонда.
По материалам «РБК».