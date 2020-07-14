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Завтра истекает срок уплаты НДФЛ за 2019 год

15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2019 год, напоминает ФНС. При этом срок сдачи декларации для тех, кто обязан её представлять, истекает 30 июля.

Штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ — 20% от суммы неуплаченного налога.

Тем, кому необходимо направить декларацию только для получения налогового вычета, например, за лечение или обучение, могут сделать это в любое время года.

Кто обязан отчитаться о доходах за 2019 год, можно узнать в специальном разделе на сайте ФНС России. Заполнить и отправить декларацию можно онлайн как в Личном кабинете налогоплательщика, так и в мобильном приложении «Налоги ФЛ». Большая часть информации уже предзаполнена.

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